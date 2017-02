L’unico vero obiettivo era quello di ripartire e l’Inter di Stefano Pioli ci è riuscita senza patemi d’animo. I nerazzurri riprendono la marcia trionfale in campionato e trovano l’ottava vittoria consecutiva allo stadio San Siro. Tre punti fondamentali, arrivati anche grazie alla prova sontuosa di Eder, protagonista indiscusso della giornata. Un assist e un gol, tocchi al velluto, giocate di fino, ma anche corsa, tantissima corsa.



IL MEGLIO DA SECONDA PUNTA - Nel giorno in cui l’Inter perde Icardi per squalifica, ritrova Eder in versione blucerchiata. Quella contro l’Empoli è stata la miglior partita dell’italo brasiliano in nerazzurro. E forse non è un caso che una simile prestazione sia arrivata proprio oggi. Pioli, che generalmente impiega il calciatore come tornante, ha oggi schierato Eder come seconda punta accanto a Palacio, un ruolo che l’ex Samp preferisce e che soprattutto gli consente di essere più lucido in zona gol. Lo aveva già fatto Antonio Conte in Nazionale, quando lo aveva affiancato a Pellé, ottenendo in cambio prestazioni di tutto rispetto.



LA MEDICINA PER ICARDI - Un aspetto che Pioli adesso dovrà sicuramente considerare. Soprattutto perché in alcune gare Icardi appare troppo solo lì davanti, mentre il sostegno di Eder potrebbe sicuramente essere un toccasana, sia per l’argentino, che per la manovra nerazzurra. Resta da capire se Perisic potrà interpretare al meglio il ruolo d’esterno nel 3-4-1-2, un sistema di gioco che richiede molto più sacrificio a chi occupa le corsie laterali. Pioli ci penserà e proverà anche questa soluzione, ma intanto l’Inter può sorridere per aver ritrovato Eder, un dodicesimo uomo che, quando chiamato in causa, sa spaccare le partite.