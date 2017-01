A dirlo adesso sembra quasi una beffa, ma in realtà non lo è affatto. L'Inter e Geoffrey Kondogbia sono ormai distanti e proprio adesso il centrocampista francese inizia a mostrare segnali di ripresa, ancora troppo timidi per giustificare il grande investimento che i nerazzurri hanno prodotto per averlo. Nella casella che indica il suo acquisto, il bilancio urla 40,5 milioni di euro.



POSIZIONE SCOMODA - Una cifra troppo elevata quella che l'Inter ha dovuto corrispondere al Monaco, che di fatto pone la società di corso Vittorio Emanuele in una condizione abbastanza scomoda: vendere Kondogbia senza generare minusvalenze è operazione assai complessa e per questo motivo si valutano diverse vie.



PREALLERTATO L'AGENTE - Ausilio e la dirigenza cinese hanno già affrontato l'argomento, presto i nerazzurri si riaggiorneranno anche con l'agente del calciatore, al quale hanno comunicato la volontà del club di investire proprio lì nel ruolo di Kondogbia. Gagliardini è già arrivato, ma non sarà l'unico. Segno evidente di come l'Inter, nonostante le ultime buone prestazioni, abbia ormai smesso di credere nell'ex Monaco.



LA VIA PIÙ AGEVOLE - Ma chi sarebbe attualmente disposto a investire 25 milioni di euro (questo il valore attuale del suo cartellino a bilancio) per Kondogbia? Probabilmente nessuno e per questo motivo la strada maggiormente percorribile sembra quella del prestito con obbligo di riscatto. L'Inter sarebbe disposta a prestare il calciatore fino al 2018, per poi venderlo quando l'ammortamento porterà il prezzo del suo cartellino a circa 16,5 milioni di euro. A quel punto, se le prestazioni di Kondogbia si attesteranno su buoni livelli, il prezzo sarebbe più che accessibile. Intanto l'entourage del calciatore è al lavoro per trovare una soluzione al proprio assistito.