Un difensore centrale, due terzini, un'ala offensiva. E forse un centrocampista. La lunga lista della spesa per l'Inter che verrà dalla prossima stagione prevede tanti movimenti, con alcuni discorsi già avviati ma complessi come Berardi, Manolas e Ricardo Rodriguez. Non solo: con l'ingresso in Europa a questo punto decisamente verosimile, in attesa di capire per quale competizione, l'Inter si è messa alla caccia anche di un vero e proprio vice per Mauro Icardi. L'argentino dovrà riposare con maggiore continuità, con la sua Nazionale che presto potrebbe convocarlo, un'abitudine in più per la prossima annata. Inoltre, Rodrigo Palacio è al passo d'addio e in attacco ci vorrà una nuova pedina.



MARTINEZ IN POLE - Il favorito è Roger Martinez, attaccante classe '94 preso da Suning per lo Jiangsu, il club cinese dei proprietari nerazzurri. Stellina al Racing Avellaneda, adesso il colombiano è osservato speciale dell'Inter in Cina per capire se pronto al grande salto dal prossimo anno. L'Inter preferirebbe una soluzione come Martinez, low cost e promettente, piuttosto che un investimento molto oneroso su un giocatore che rischierebbe di giocare poco alle spalle di Icardi, vedi Petagna o simili. Martinez sa fare la prima e la seconda punta, piace molto ed è l'indiziato numero uno. La scelta sarà da fare però anche in base al posto da extracomunitario che Martinez andrebbe ad occupare: se l'Inter vorrà puntare su altri giocatori per i propri slot extra, il colombiano potrebbe essere tesserato da un altro club fino alla stagione successiva. Chievo e Atalanta hanno già preso informazioni...