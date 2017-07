L'Inter potrebbe soffiare N'Zonzi alla Juventus. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che spiega come all'interno della trattativa tra i nerazzurri e il Siviglia potrebbe finire Stevan Jovetic.



LA VARIABILE - "L' asse tra Inter e Siviglia potrebbe regalare altre novità in questo mercato. In Spagna è appena tornato Banega, dopo un solo anno trascorso in nerazzurro, ma in bilico resta ancora Jovetic. Il club andaluso, infatti, vorrebbe averlo ancora a disposizione, dopo 6 mesi di prestito caratterizzati da buoni numeri e ottime prestazioni. Manca, però, l'accordo con il club nerazzurro, deciso a non fare minusvalenze per il montenegrino. Il Siviglia è arrivato ad offrire 10 milioni di euro, ma in corso Vittorio Emanuele continuano a pretenderne 12,5-13. Così, l'empasse non si può sbloccare. A meno che non entri in gioco un'altra variabile. E la variabile potrebbe avere un nome: N'Zonzi".



LA JUVE VIRA SU MATUIDI - "Il centrocampista francese, ma di origini congolesi, era uno degli obiettivi caldi, ma la rigidità del club andaluso nel richiedere l'intero ammontare della clausola di uscita, ovvero 40 milioni di euro, senza margini per sconto, sta indispettendo la Juventus. Così Marotta e Paratici hanno virato nuovamente su Matuidi, che potrebbe sbarcare a Torino a costi ben più contenuti. Attenzione, la situazione resta in evoluzione, ma lo scenario, finora soltanto abbozzato, può concretizzarsi rapidamente. La sensazione, infatti, è che il club andaluso possa essere più morbido con l'Inter e, inserendo nell'operazione Jovetic, le parti avrebbero i motivi per venirsi incontro a vicenda".