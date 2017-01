Quelli che parlano in televisione e che capiscono di calcio, dicono che il male maggiore che affligge la Juve alberga a centrocampo, reparto orfano della fisicità di Paul Pogba. Fanno notare come in mediana, la Juve, sia leggera, forse anche poco armonica, dato che la qualità dei vari interpreti fatica a mescolarsi.



COME CAMBIA IL VENTO - Sempre quelli che parlano in televisione (mi piace molto ascoltarli), dicono che Gagliardini era proprio ciò di cui l'Inter aveva bisogno. Ma due settimane prima, con le mani tra i capelli e l’ugola in fiamme, urlavano allo scandalo e si disperavano per il triste destino cui andava incontro il calcio italiano per i 25 milioni di euro investiti dalla società di corso Vittorio Emanuele. Verba volant. Ciò che conta è che l’opinione pubblica su Gagliardini sembra cambiata come cambia il vento, unendo i due filoni di pensiero (quello riguardante le lacune del centrocampo bianconero e quello, attualissimo, che esalta le qualità dell’ex Atalanta), in un’unica grande corrente filosofica.



L'INTER GODE, LA JUVE MENO - Perché Gagliardini ha portato all’Inter ciò che sarebbe servito anche alla Juventus, nonostante dalle parti di Torino risulti più comodo negarlo fino alla fine. Fisicità, giocate verticali, equilibrio e capacità di lettura preventiva di ogni azione. Gagliardini ha inoltre dimostrato di essere uno pronto all’uso, azzerando totalmente anche quello che sarebbe stato un naturale periodo di adattamento. Andando a memoria, l’ultimo che seppe presentarsi con tale sfrontatezza al Meazza, fu Sneijder, che per evidenti ragioni tecniche poco c’entra con Gagliardini. L’Inter intanto se lo gode, un po’ meno la Juve, che nel frattempo deve aver ulteriormente rafforzato l’idea che il ragazzo avrebbe fatto molto comodo. Soprattutto perché Witsel ha scelto i milioni cinesi e Tolisso non sembra una pista percorribile nell’immediato.