Domani si ritroveranno avversarie in campo, main questi giorni in un'altra partita, quella per aggiudicarsi Patrik. Un testa a testa vero e proprio, a suon di cene e pranzi con gli agenti dell'attaccante ceco. Mercoledì sera l'appuntamento con Piero Ausilio e Walter Sabatini nel centro di Milano; ieri quello con Monchi e Mauro Baldissoni a Montecarlo. ELa conferma di quanto anticipato ieri da Calciomercato.com arriva direttamente da, che al Messaggero ha dichiarato: "". Parole che suonano come una resa e faranno piacere agli ex tifosi dell'attuale responsabile dell'area tecnica del gruppo Suning. Dalla Cina non è arrivato il via libera per chiudere l'operazione e così il classe '96 è a un passo dalla squadra di Eusebio Di Francesco: manca solo il sì definitivo del giocatore, mentre l'accordo con la Sampdoria c'è già. Domani sera sarà Roma-Inter, ma i giallorossi il primo gol lo hanno realizzato sul mercato: a segnarlo proprio Schick.