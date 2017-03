E' un'Inter che pensa in grande in vista della prossima stagione, con Suning pronta ad investire pesantemente sul mercato in estate per allestire una rosa che possa tornare a competere a pieno titolo per lo scudetto e farsi strada anche in campo internazionale, Champions o Europa League che sia. Uno dei principali obiettivi della campagna di rafforzamento sarà l'acquisto di un attaccante di grande livello che affianchi Mauro Icardi nel reparto offensivo, secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport. L'attuale proprietà cinese e i dirigenti del club di Corso Vittorio Emanuele si dividono tra un profilo di dichiarata fama internazionale, e in questo caso i nomi più caldi sono quelli del cileno dell'Arsenal Alexis Sanchez (che non ha intenzione di prolungare il contratto in scadenza nel 2018) e il francese dell'Atletico Madrid Antoine Griezmann (clausola rescissoria da 100 milioni di euro), e il grande nome italiano.



Il ds nerazzurro Piero Ausilio è calcisticamente innamorato di Federico Bernardeschi della Fiorentina, visto come l'uomo in grado di giocare sia da seconda punta sia da trequartista in ogni posizione prevista dal 4-2-3-1, l'attuale modulo utilizzato da Pioli. La valutazione del talento di Carrara, corteggiato assiduamente anche dalla Juventus, è già schizzata a 50 milioni di euro.