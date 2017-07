La Juventus lo voleva da settimane, lavori in corso e trattative avanzate. Poi ha fatto altre scelte e l'Inter si è inserita con prepotenza: tutto confermato, Nicolò Zaniolo sarà presto nerazzurro. Il weekend ha aiutato a portare avanti i contatti, il blitz in sede nei giorni scorsi a Milano del ds dell'Entella, Superbi, aveva fatto il resto. Un altro talento nella nuova Inter sempre più attenta ai giovani: classe 1999, centrocampista centrale, Zaniolo ha già debuttato in Serie B con l'Entella ed è figlio di Igor, ex attaccante del Genoa tra le altre.



SUBITO INTER - C'è di più: la dirigenza nerazzurra ha deciso di non lasciarlo in Serie B, vorrebbe portarlo subito in nerazzurro addirittura per la prossima tournée con la prima squadra. Poi, si deciderà se tenerlo in Primavera o mandarlo in prestito a maturare. Intanto, le mani dell'Inter su un altro giovane di prospettiva: arriva Zaniolo.