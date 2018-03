Gli scout nerazzurri lo seguono con molta attenzione e ieri sera, in occasione della sfida di Champions contro la Roma, avranno avuto modo di studiarlo con ancora maggiore interesse. Parliamo di Bernard, centrocampista classe '92 dello Shakhtar Donetsk, in scadenza di contratto al prossimo giugno. Queste le pagelle che calciomercato.com, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport gli hanno riservato.



Calciomercato.com - Bernard 5,5: Veleggia nel mare di mezzo allarmando la capitaneria di porto romanista. Alle prime onde però finisce in alto mare pure lui.



GdS - Bernard 6: “Se è vero che piace a diverse squadre italiane non ci stupiamo. La qualità c’è, anche se deve ringraziare la partnership di Ismaily”.



CdS - Bernard 5: “Non si vede quasi mai, Di Francesco aveva preparato la partita per arginare gli esterni”.