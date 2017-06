Per la seconda volta consecutiva è l'Inter a vincere lo scudetto Berretti. E, proprio come accaduto l'anno scorso, ad arrendersi in finale accontentandosi del secondo posto è stato il Torino.

Sul campo neutro di Prato, la squadra nerazzurra ha battuto per 2-1 i granata, nonostante l'iniziale svantaggio. A sbloccare il risultato è stato infatti al 3' l'attaccante del Torino Tuttisanti. Al 39' è arrivato poi il pareggio nerazzurro con Russo, al 9' della ripresa il definitivo sorpasso con Brignoli su calcio di rigore.