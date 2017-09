L'Inter vince e non vacilla di fronte a una Spal ben organizzata. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che spiega come i nerazzurri avrebbero anche potuto siglare il terzo gol.



"Anche ieri l’Inter non ha mai vacillato. In realtà il risultato avrebbe potuto essere ancora più consistente se il gran tiro di Skriniar, nel secondo tempo, non avesse centrato in pieno la traversa. La Spal, che ha inquadrato lo specchio della porta una sola volta (nel primo tempo Paloschi ha impegnato il non brillantissimo Handanovic in angolo), non è mai stata succube dell’Inter, non è mai uscita dalla partita. Borriello e Paloschi si sono sacrificati in un pressing continuo, consumando molte, troppe energie".