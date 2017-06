L’Inter vuole Skriniar e conta di chiudere l’operazione prima del trenta di giugno. Questa è l’indiscrezione raccolta da calciomercato.com, che ha avuto modo di appurare come le parti stiano lavorando intensamente per trovare un accordo che soddisfi entrambi.



CAPRARI NELLA TRATTATIVA - La Sampdoria valuta il proprio difensore 25 milioni di euro, una somma che i nerazzurri sono disposti a versare al club blucerchiato, ma resa meno severa dall’inserimento di una contropartita tecnica all’interno della trattativa. Ad entrare nell’operazione sarà Gianluca Caprari, attaccante classe ’93, quest’anno autore di 9 gol e 4 assist. I nerazzurri valutano l’ex Roma 15 milioni e la Sampdoria è parsa tutt’altro che spaventata dalle richieste del club di corso Vittorio Emanuele.



La trattativa è in piena evoluzione, ma l’Inter ha la necessità e l’intenzione di chiuderla il prima possibile. Il perché è semplicemente spiegabile: Gianluca Caprari è a bilancio per 4,5 milioni di euro e, dovesse passare alla Sampdoria per 15 milioni, garantirebbe all’Inter una plusvalenza di 10,5 milioni di euro. A quel punto si sgonfierebbero anche gli obblighi della società di corso Vittorio Emanuele nei confronti della Uefa, che dalle cessioni dell’Inter si aspetta 30 milioni di euro entro la fine di giugno. Per questo motivo la trattativa Skriniar, per Ausilio e Sabatini, è di primaria importanza.