Mustafi tenta l'Inter, ma il prezzo del suo cartellino frena i nerazzurri. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come la società di corso Vittorio Emanuele abbia proposto all'Arsenal un prestito biennale con riscatto.



"L’Arsenal è pronta a fare a meno del tedesco – con cui c’è già un accordo perché vuole tornare in Italia e non ha giocato nel k.o. di Liverpool – ma lo ha pagato più di 40 milioni appena un anno fa. Per le note questioni di bilancio, l’Inter punta alla solita formula del prestito con diritto o obbligo di riscatto. Le soluzioni alternative – ma non di prospettiva come l’ex Samp, utili insomma solo a colmare il vuoto - portano a Mangala, Dragovic e Vida".