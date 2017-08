La Fiorentina ha mutato il volto della propria rosa: da questa rivoluzione sono passate anche le fasce difensive. Per la corsia di destra, a far concorrenza a Nenad Tomovic, è arrivato Bruno Gaspar. Come rivela Bernando Brovarone, intermediario di mercato, ai microfoni di Radio Bruno, la società viola aveva sondato anche il profilo di Pablo Zabaleta, oggi al West Ham dopo che il suo contratto con il Manchester City è scaduto lo scorso giugno: "Ieri ho sentito il direttore Pantaleo Corvino e parlando della questione terzini, gli ho chiesto perché non avesse pensato a Pablo Zabaleta e Ansaldi. Corvino mi ha raccontato che in realtà aveva contattato gli agenti di Zabaleta già a febbraio per provare a portarlo a Firenze a scadenza di contratto, evidentemente non c’erano i margini (il giocatore è andato al West Ham, ndr). Ma spesso certe cose neanche si vengono a sapere. Il mercato della Fiorentina è chiuso ma se magari si creasse un’occasione nella zona dei terzini, per me Corvino prova a coglierla".