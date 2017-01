Fortemente cercato, fortemente voluto. Dopo una lunga trattativa Gerard Deulofeu è sbarcato al Milan, per la felicità di Vincenzo Montella che a lungo ha caldeggiato il suo acquisto. L'attaccante spagnolo classe 1994, che potrebbe essere convocato per la sfida di Coppa Italia contro la Juventus, ha scelto di indossare la maglia numero 7. In questo video l'inviato di calciomercato.com Daniele Longo spiega perchè il prodotto della cantera del Barcellona non parte in seconda in fila (foto: twitter ufficiale del Milan).