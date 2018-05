La Figc ha sciolto ogni dubbio e ha scelto Roberto Mancini come prossimo commissario tecnico dell'Italia. Dopo l'incontro di lunedì a Roma tra l'allenatore, Costacurta e Oriali, il commissario straordinario della Figc Roberto Fabbricini aveva dichiarato: "Mancini ha dato la disponibilità a risolvere il rapporto con lo Zenit e a fare il ct della Nazionale. Siamo rimasti d'accordo che cominceremo a parlare di cifre e dei dettagli il 13 maggio, a conclusione del campionato russo".



ZENIT FURIOSO - Contatti e parole che non sono piaciuti allo Zenit San Pietroburgo: come riporta La Gazzetta dello Sport, il club sta pensando di rivolgersi alla Fifa per chiedere un indennizzo. I russi, con cui Mancini ha un contratto fino al 2020, sono in piena lotta per la prossima Champions League e il presidente del club, Fursenko, non ha preso per nulla bene che questa trattativa fosse resa pubblica senza quanto meno essere avvisato dalla Federazione.