En plein Italia. Dopo la vittoria del Napoli sul Feyenoord di martedì, ieri sera Roma e Juventus si sono ripetute rispettivamente contro Qarabag e Olympiacos, chiudendo - in attesa di Milan, Lazio e Atalanta impegnate in Europa League - una due giorni da sogno in Champions. Risultati che hanno fatto crescere il calcio italiano nella classifica del ranking Uefa e l'hanno riportato ai livelli del 2010.



SORPASSO - A distanza di sette anni dall'ultima volta, infatti, l'Italia sorpassa la Germania e si riprende il terzo posto. Le tre vittorie di questi due giorni, unite alle sconfitte di Bayern Monaco, Borussia Dortmund e RB Lipsia, hanno riportato i club italiani sul podio europeo. Anzi, ora la Serie A mette nel mirino la Premier League, distante meno di due punti, mentre la Spagna resta primissima con quasi 30 punti di vantaggio sulle altre.



COSA CAMBIA - Dalla prossima edizione, comunque, le prime quattro nazioni del ranking avranno quattro posti a testa per la Champions League, mentre la quinta - al momento la Francia - ne avrà solo tre, di cui due per la fase a gironi e uno per i preliminari.