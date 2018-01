Giorni febbrili, ore importanti, decisivo, che porteranno alla decisione finale di Stefan. In scadenza di contratto a giugno con la, club che lo ha portato innell'estate del 2014 prelevandolo dal, il centrale olandese sta portando avanti da tempo le trattative per il rinnovo di contratto col club biancoceleste e sabato, secondo la Repubblica,attende la risposta del classe '92. Combattuto, dubbioso: è legato al club che ha creduto in lui e al popolo biancoceleste, ma è anche attratto da altri lidi.- L'è la squadra che, in Italia, sta facendo più sul serio per de Vrij: contratto da 5 anni con ingaggio da 3,5 milioni di euro. Accordo di massima già raggiunto con l'entourage del giocatore, voglioso di una nuova sfida . Ma manca qualcosa, manca quel sì di, sempre attenta, ultimamente, ai conti del club e agli investimenti di mercato, per chiudere l'affare.- Oltre all'Inter c'è di più. Già, perché alsono alle prese con una piccola rivoluzione difensiva: via, si cerca il suo sostituto. Inoltre, Pepha messo nel mirino anche, per il quale è disposto a pagare la clausola rescissoria. Ed ecco che il nome di de Vrij compare sull'agenda, anche grazie a chi ne cura gli interessi, quella SEG che ha già portatoa vestire la maglia blaugrana. De Vrij, come riporta il Mundo Deportivo, sta prendendo tempo con la Lazio proprio per capire cosa farà il, che diventerebbe subito la sua meta preferita qualora ci fosse l'occasione di volare in Catalogna.. Una fase di stallo che sabato può svelare un indizio importante sul futuro dell'olandese.@AngeTaglieri88