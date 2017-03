Secondo quanto riporta gazzetta.it, la Figc sta indagando sulla gestione del business del catering fuori e dentro lo stadio San Siro di Milano sul quale ci sarebbe puzza di ndrangheta: “C’è una indagine in corso da parte della Procura di Catanzaro che riguarda alcuni soggetti per attività criminali su operazioni adiacenti allo stadio di San Siro per servizi di catering”. Pecoraro ha precisato che la Procura della Figc “non ha procedimenti sul Milan”, in quanto la Procura di Milano non ha aperto procedimenti che riguardano il rapporto tra il Milan e la ndrangheta.