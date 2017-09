Giorgio Ciaschini, osservatore della scuderia di Carlo Ancelotti, è intervenuto a ‘Si gonfia la rete’ di Raffaele Auriemma, su Radio Crc.



“Il Bayern che esonera Ancelotti a settembre? Dato il mio ruolo preferisco non esprimermi del tutto ma credo che, dato il contesto attuale, l’esonero sia forse un po’ prematuro: il Bayern, col cambio di molti giocatori, sta vivendo una fase transitoria e forse aspettare un altro po’ di tempo avrebbe potuto aiutarli. Chi vuole Carlo? Ci sono tante società ambiziose alla finestra e non credo che resterà fermo per molto tempo. L’Inter? Non credo. Il Milan? Un suo grande amore”.