Domani, più o meno a quest'ora, Diego Armando Maradona sarà in volo verso l'Argentina. Buenos Aires: adios, Napoli. Arrivederci, alla prossima. E così, questa appena cominciata sarà l'ultima notte napoletana del Pibe. Almeno per il momento: l'obiettivo, una volta risolti i problemi con il Fisco, sarà indossare la fascia di ambasciatore del Napoli nel mondo. L'udienza decisiva è in programma il 28 febbraio. E poi, c'è sempre l'invito di De Laurentiis per il Real il 7 marzo al San Paolo.



L'ULTIMA NOTTE - E allora, Napoli e Maradona per l'ultima notte bocca a bocca. Diego, da queste parti sin da sabato sera, trascorrerà in hotel le ultime ore insieme con suo figlio, Diego jr, e poi saluterà lui e la città che come sempre lo ha accolto come un re (e che stavolta lo ha reso anche una star da teatro dell'opera con lo show del San Carlo). All'esterno del lussuoso albergo del Lungomare che Dieguito ha eletto a sua dimora, nel frattempo, il flusso di tifosi e curiosi in religiosa attesa per l'intera durata del soggiorno maradoniano è andato scemando. Tutti scoraggiati dalla pioggia e dal freddo che hanno investito la città. Domani, nel frattempo, in agenda ci sono un'intervista con un'emittente televisiva privata napoletana, già rimandata oggi dopo il rientro da Firenze, e poi la partenza verso Roma. Aeroporto di Fiumicino. Dove, intorno alle 21, Diego salirà a bordo di un aereo dell'Alitalia alla volta di Buenos Aires.