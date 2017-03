Già nel corso della diretta televisiva, nella serata di ieriche ha attaccato gran parte della stampa italiana, sono sembrate gravi e fuori luogo (). Oggi la conferma arriva anche dall', che attraverso un comunicato ufficiale ha voluto mandare un messaggio importante al patron delauspicando l'intervento diretto degli organi federali della FIGC e perfino del Coni.Ecco il comunicao ufficiale:di cui il presidente del Napoli,, si è resonel dopo partita tra Napoli e Real Madridrapporti da tempo in via di rapido deterioramento.L’Unione Stampa Sportiva Italiana non vuole semplicemente esprimere solidarietà alle testate e ai colleghi coinvolti manel rispetto dei propri ruoli.magari confusa per un’eliminazione bruciante e in parte immeritata, né si può né si deve, quando si hanno simili incarichi,Sopratutto quando si esprimono luoghi comuni falsi e pericolosissimi, contestati per altro in diretta in modo appropriato e misurato dal collega in studio.Soprattutto: “I giornali del Nord odiano il Sud”. I giornalisti non odiano nessuno, fanno semplicemente il loro lavoro.manifesta la massima preoccupazione per un simile comportamento, per altro non nuovo da parte del presidente De Laurentiis, eper fermare una volta per tutte una spirale insidiosa che ha già superato il livello di guardia avvelenando il mondo dello sport italiano. Detto tutto questo l’Ussi è pronta a sostenere il collega minacciato in tutte le sedi opportune dove lui voglia difendere la propria dignità e il proprio lavoro, che sono patrimonio comune.