Giorgio Chiellini, reduce da un attacco influenzale che non gli ha permesso di allenarsi con continuità nei giorni scorsi, sembra comunque sulla via del recupero e potrebbe partire titolare nella sfida di Firenze. Nel caso in cui il centrale bianconero ce la facesse, andrebbe a completare il consueto terzetto arretrato con Andrea Barzagli e Leonardo Bonucci, permettendo alla cosiddetta BBC di tagliare il traguardo delle 100 partite disputate insieme. Nella stagione in cui sta garantendo meno solidità rispetto agli anni scorsi, considerando soprattutto gli infortuni patiti da tutti e tre i difensori, la base difensiva su cui si sono fondati i successi della Juve degli ultimi anni pare quindi potersi ricomporre stasera: Ilicic e compagni sono avvisati.