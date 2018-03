Da un traguardo all'altro. Dai quarto gol realizzati al Marsiglia di Champions League ai quarti di finale di Europa League. Simone Inzaghi ha festeggiato ieri il 18esimo anniversario dello storico match di Champions League contro il Marsiglia, in cui realizzò quattro reti nel 5-1 finale, e prepara l'assalto alla Dinamo Kiev nella gara che gli potrebbe regalare la prima qualificazione da allenatore tra le prime otto di una competizione europea.



ATTACCANTI - "Ricordo quella serata, indimenticabile. Domani (ieri, ndr) speriamo che i miei attaccanti siano decisivi. Non so ancora chi giocherà, ne ho 4 più Luis Alberto. Speriamo che loro, domani sera, facciano gol per andare ai quarti di finale" ha dichiarato Inzaghi nella conferenza stampa della vigilia. L'allenatore piacentino si affida ancora una volta a Ciro Immobile, autore di 34 reti in stagione tra tutte le competizioni. Con lui ci sarà Felipe Anderson, in grande crescita negli ultimi match con il gol nella gara d'andata e l'assist a Immobile allo scadere per lo straordinario gol di tacco, mentre con il forfait di Milinkovic-Savic sulla mediana ci sarà uno tra Luis Alberto e Murgia al fianco di Leiva e Parolo.



QUARTI - Una Lazio a trazione anteriore. Servirà una vittoria ai biancocelesti per ribaltare le sorti di una qualificazione in mano alla Dinamo Kiev dopo il 2-2 dell'andata all'Olimpico di Roma. La formazione biancoceleste va a caccia della seconda qualificazione ai quarti di Europa League dopo quella conquistata 5 anni contro lo Stoccarda, prima dell'eliminazione per mano del Fenerbahce. Un nuovo traguardo per Simone Inzaghi, che vuole continuare a stupire e proseguire la corsa verso la finale di Lione.