A quasi due mesi di distanza dall'incidente aereo che ha portato alla morte di 71 persone, tra cui gran parte dei giocatori e dei membri dello staff della Chapecoense, la squadra brasiliana è tornata in campo oggi, in un'amichevole giocata contro il Palmeiras. Proprio contro i campioni del Brasile la Chape aveva disputato l'ultima sfida prima del disastro aereo del 28 novembre scorso.



PRIMI GOL - Prima dell'amichevole dell'Arena Condà due dei sopravvissuti all'incidente, Alan Ruschel e Follman, hanno ricevuto la Copa Sudamericana che la Conmebol, la federazione calcistica del Sud America, ha assegnato ad honorem alla Chapecoense. In campo anche Artur, ex portiere di Roma, Siena e Cesena che da poco si è aggregato alla Chape. La partita è finita 2-2, con i gol di Douglas Grolli, primo rinforzo arrivato dopo il disastro, e Amaral. Dal Palmeiras al Palmeiras: dopo due mesi, la Chapecoense riparte.