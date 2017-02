Un giorno o poco più. Questo è quanto rimane alla Juve per preparare la sfida con l'Empoli, senza dover commettere l'errore di pensare già al Napoli o ancora alle scorie post-Porto. Max Allegri guarda quindi solo alla sfida dello Stadium. Questi i passaggi principali toccati dal tecnico bianconero nella conferenza stampa della vigilia.



TURNOVER - "La giornata non è stata poi così movimentata ieri, è stata anche una giornata di sole e la squadra si è rilassata. Ci saranno cambiamenti, indipendentemente dalla partita di Coppa Italia. Higuain valuteremo, Khedira riposerà probabilmente".



CASO BONUCCI - "Di nuovo a disposizione, valuterò. Il caso è chiuso? Parlato con la società, son cose che capitano. Ha chiesto scusa, è un giocatore importante. Chiudiamo il caso, anzi la problematica. Quando si lavora di squadra son cose normali, l'importante è che ci siano regole, disciplina e rispetto. Al suo posto, han giocato Barzagli e Chiellini, poteva stare fuori anche per scelta tecnica. Avrei minacciato dimissioni? Pensiamo alla partita con l'Empoli".



PJANIC - "Ha qualità importanti, in quella posizione sa fare bene entrambe le fasi. Piano piano finirà per giocare davanti alla difesa. Sta crescendo. C'è da migliorare un po' la verticalizzazione della palla quando c'è da farlo"



PJACA - "Ero certo che dopo Palermo avrebbe fatto cose importanti, c'erano segnali forti. L'atteggiamento era già diverso. Il suo ruolo giusto è l'esterno, ha fatto buone cose a destra perchè a Oporto ad esempio ha giocato lì con buoni rientri. E' importante che continui a crescere, avrà un ruolo importante".



DANI ALVES - "Un campione con l'entusiasmo di un bambino".



OBIETTIVI - "Arrivare a marzo dentro per le tre competizioni, la Juve in questo senso c'è. Non vuol dire però che abbiamo già passato il turno, la Fiorentina deve essere di esempio. Sappiamo che al ritorno andrà aggredita la partita, siamo in vantaggio ma non siamo già qualificati. La squadra sta bene, è in crescita, ha ampi margini di miglioramento"



NETO - "Domani gioca lui, in previsione anche della partita di martedì".



MARCHISIO - "L'ideale è che giochi una partita a settimana, così da poter recuperar e crescere. Possibile che domani giochi titolare".



RANIERI - "Deve essere orgoglioso di quello che ha fatto, purtroppo noi allenatori siamo legati ai risultati. Ha ottenuto un buon risultato a Siviglia ed è in corsa per la qualificazione, è virtualmente salvo in Premier, soprattutto nessuno potrà cancellare quello che ha fatto".



RIVALI - "Roma e Napoli faranno tanti punti di qui alla fine, pensiamo a vincere per andare avanti sulla nostra strada. Sicuramente 63 punti non bastano per vincere lo Scudetto. Un passo alla volta, ora Empoli e poi la Coppa Italia".



INSIDIE - "Ci son dappertutto, ma dipende da noi. L'importante è avere l'atteggiamento giusto per far sì che le cose si mettano nel migliore dei modi".



FUTURO - "Ora sono alla Juventus, sto molto bene alla Juventus. Ho un anno e mezzo di contratto, ora dobbiamo pensare solo a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Totale sintonia con la società, per il futuro vedremo".



SISTEMA DI GIOCO - "Possiamo anche cambiare, dipende dalle caratteristiche dei giocatori che scenderanno in campo".