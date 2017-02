Il derby d'Italia dei veleni è alle spalle, ora la Juve deve riuscire a fare in modo che il vantaggio virtuale su Napoli e Roma diventi reale con i tre punti di Crotone. Qualcosa cambierà, forse anche nell'assetto tattico. Questa i passaggi principali della conferenza stampa della vigilia di Max Allegri.



LICHTSTEINER - "Tutto chiarito. Aveva alzato la mano e credevo volesse il cambio, che era morto. Invece non era così".



PESCARA - "Notizia fresca, mi ha fatto brutta impressione. Son cose che non dovrebbero succedere, non solo nel calcio ma nella vita. Vincere non è semplice, restare in serie A non è semplice, ma anche dovessero retrocedere avrebbero grandi opportunità di risalire. Sono molto legato a Pescara, mi spiace succedano ste cose perché passa male la città ma non è giusto. Vorrei risalisse ovviamente"



CROTONE - "Squadra che ha perso molte partite nella parte finale, contro l'Inter ha subito gol al 37' del secondo tempo, ha perso con il Milan e con la Fiorentina nei minuti finale. Gioca in maniera lineare, con grande organizzazione. Serve pazienza, non sarà partita facile, ma abbiamo solo un risultato altrimenti tre punti con l'Inter li avremmo buttati al mare. Servirà una partita giusta".



CHIELLINI - "Resterà a casa per riposare. Ma son rientrati Benatia e Barzagli".



MARCHISIO - "Non sarà convocato, non si allena dalla fine della partita. Acciacchi normali e prevedibili dopo il suo recupero".



DEFEZIONI - "Lemina e Mandragora non verranno convocati".



PJACA - "Può darsi che giocherà dall'inizio".



VICE CUADRADO - "Sulla destra possono giocare sia Dybala che Pjaca, le alternative ci sono".



TURNOVER - "Qualcosa cambierà anche a centrocampo, non è importante chi giocherà ma come si giocherà. Non cambierà il modo, solo gli uomini".



CAMBIAMENTO - "Non sono sorpreso della reazione dei ragazzi, era il momento di cambiare. Ma non è detto che in futuro non si torni al centrocampo a tre. Me l'aspettavo che si divertissero così tanto, d'altronde quando tutto va bene poi cresce l'entusiasmo. Ci vuole anche sacrificio, per vincere non solo le partite ma anche i campionati".



DANI ALVES - "Può giocare lui, Lichtsteiner riposerà".



BENATIA - "Tornato bene dalla Coppa d'Africa. O gioca lui o gioca Rugani. Non è questone di gerarchie, ho cinque difensori centrali di alto livello, l'importante è che stiano tutti bene così che qualunque scelta possa fare sarà quella giusta".



MANDZUKIC - "Giocatore generoso, corre come se avesse ancora altri dieci anni di carriera davanti a sè".



PJANIC - "Non giocherà trequartista".



CLIMA CHAMPIONS - "Spesso abbiamo giocato con due punte e Cuadrado più Pjanic, ora in più c'è Mandzukic che però è molto bravo nella doppia fase. Importante è l'equilibrio".



VANTAGGIO - "Dobbiamo cercare di tenere un vantaggio importante prima delle ultime quattro giornate che per noi è delicato con derby e Roma. Non basteranno 86 punti quest'anno".