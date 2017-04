Il Napoli è finalmente un ricordo, domani c'è il Chievo ma il Barcellona catalizza l'attenzione. In tutto questo c'è un futuro personale di cui si continuerà a parlare ancora a lungo. Questa la conferenza stampa di Max Allegri nei passaggi principali segnalati da Calciomercato.com.



CHIEVO - "Come si fa ad affrontare il Chievo prima del Barcellona? Partita importante, ne mancano otto alla fine del campionato, più si va avanti e più diventano pesanti. Non abbiamo più possibilità di sbagliare, il bonus ce lo siamo giocati pareggiando col Napoli. Al Barcellona penseremo domenica, non serve tanto per prepararle...è talmente una sfida affascinante, una partita a sè. Col Chievo è difficile, arriviamo da partite complicate, non ci deve essere alcun calo di tensione. Hanno tutte le carte in regola per fare grande partita".



HIGUAIN E DYBALA - "Higuain? Penso giochi, ma una buona idea potrebbe essere Dybala centravanti. Davanti mancano Mandzukic e Pjaca, non pensiamo a far riposare la gente. Ma Dybala ha bisogno di giocare".



TABELLA - "Pochi calcoli, la Roma può fare 92 punti e noi ne dobbiamo fare 93. Cominciamo con i tre punti col Chievo, partita da giocare serenamente. Sarà gara molto molto importante, servirà l'aiuto dei tifosi".



CENTROCAMPO - "Valuteremo oggi, Marchisio potrebbe rientrare. Khedira non so se riposerà, le scelte sono condizionate da quelli davanti".



PREPARAZIONE - "La cosa che non bisogna fare è quello di pensare cosa potrà succedere a fine stagione. Non dobbiamo snobbare nè Chievo, nè Pescara, nè Genoa. Ora non c'è più tempo per recuperare se si sbaglia. Mercoledì abbiamo cambiato otto giocatori rispetto a domenica, per un'ora grande gara che poi abbiamo complicato contro un ottimo Napoli".



CHIELLINI - "Vediamo oggi, ieri si è laureato non vorrei stesse pagando fatiche di ieri..."



BARCELLONA - "Non bisogna pensare al Barcellona, dobbiamo ancora giocare col Chievo inutile pensare a cosa sarà tra quattro giorni. Lo rispettiamo, è un quarto di finale di Champions: Juventus-Barcellona e Bayern-Real Madrid sono grandi quarti, tutte squadre che stanno al top della condizione".



FUTURO - "Ringrazio John Elkann per le parole espresse sul lavoro fatto dalla squadra e dalla società. Quante percentuali ci sono che io rimanga? Al momento 100%, perché ho un contratto fino al 2018. Ma il problema dell'allenatore non sussiste e non deve sussistere, ultimo dei problemi perché siamo dentro alla stagione. Non abbiamo vinto ancora niente e domani passa gran parte dello Scudetto. Ogni anno è diverso, la situazione della passata stagione era diversa. Adesso siamo nel momento cruciale della stagione, dopo questo momento credo che la società mi chiamerà: non sono io che devo chiamare loro, quando ci incontreremo parleremo di quello che vogliono far loro. Io sono solo un dipendente. Io personalmente non ho la testa per pensare ad altro, poi se le cose vanno bene non vedo perché ci debba essere separazione. Pensiamo a vincere il campionato che è l'obiettivo principale della stagione, non dimentichiamocelo. Champions competizione a sè, obiettivo era entrare nelle prime otto con continuità. Nel calcio progetti non se ne fanno, parliamo di cicli dove contano solo i risultati. Credo che la Juventus sia una delle società più forti e importanti d'Europa".



OBIETTIVI - "Intanto abbiamo raggiunto una finale, per la terza volta di fila. I ragazzi stanno facendo cose straordinarie, hanno grandi qualità tecniche e soprattutto morali".



SCELTE - "Mandzukic non c'è, Pjaca nemmeno. E non ho nemmeno Kean. In base a chi starà bene capiremo come giocare. In dieci scenderemo in campo, questo è sicuro. Peccato per il ragazzino (Kean, ndr), perché poteva essere una bella opportunità per lui".



TERZINO DESTRO - "Dani Alves nel momento in cui stava crescendo si è fatto male. Giocatore importante, come lo è anche Lichtsteiner".