La settimana dei veleni volge finalmente al termine, la vittoria di Crotone non è bastata per archiviare la sfida con l'Inter. Adesso arriva il Cagliari e la Juve deve riuscire a concentrarsi solo ed esclusivamente sul vantaggio di sette punti da difendere sulla Roma. Questi i passaggi principali ripresi dalla conferenza stampa di Max Allegri.



VERSO CAGLIARI - "Stessa squadra che ha giocato contro l'Inter? Non ricordo, chi ha giocato... - ride, ndr -. Cambi ci saranno sicuramente, vediamo come andrà l'ultimo allenamento e poi vedremo. Anche perché il Cagliari sta attraversando un buon momento, squadra veloce che segna tanti gol in casa come da tradizione e spesso ottiene risultati contro grandi squadre"



CLASSIFICA - "Servono tre punti perché il Napoli ha vinto e la Roma continuerà ad andare forte. Mai ottenuto cinque vittorie di fila in questa stagione, nuovo obiettivo da raggiungere".



MOVIMENTO - "Sul calcio italiano dico che è sempre uno dei migliori al mondo, in quest'ultimo periodo abbiamo riscoperti tanti giovani ma serve equilibrio: fa tutto parte di un ciclo".



FUTURO - "Come faccio a smentire una cosa che non ho mai detto? Come faccio a confermare una cosa che non esiste? A tempo debito io e la società ci incontreremo, ma al momento son tutte illazioni che vengono scritte e dette".



POLEMICHE - "Credo che dopo una settimana sia giusto no parlare più di tutte le polemiche dopo la partita. La Juve ha vinto meritatamente contro l'Inter, confermo che si tratta di squadra che fortunatamente è partita male".



RIENTRI - "Domani rientreranno Chiellini e Alex Sandro".



TURNOVER - "Vediamo a centrocampo cosa capiterà, sicuramente giocheranno Higuain e Dybala. Per gli altri vediamo, possono giocare Cuadrado, Mandzukic, Sturaro o magari Pjaca".



DYBALA E LICHT - "Con Dybala ormai son passati 15 giorni, su Licht ho già spiegato che c'è stato un malinteso sulla richiesta del cambio. Può succedere che un giocatore quando esce sia arrabbiato, se non mi saluta posso anche pasarci sopra basta che in campo faccia sempre quello che deve fare".



100 VOLTE MAX - "Non ho mai pensato ai record, quello che è stato fatto rimane. L'importante è arrivare a fondo in stagione su tutti gli obiettivi, i numeri son fatti per essere migliorati nella storia. Fa piacere, ma finisce lì. Spero ce ne siano altre 100, anzi 300...qui sto bene".



BENATIA - "Potrebbe fare anche il terzino destro, lo fa meglio Barzagli che però per qualche giorno è fuori. Può anche giocare, alternativa che ho a disposizione magari per dare riposo Bonucci. Ho cinque difensori centrali tutti sullo stesso livello, se ogni tanto ne riposa uno male non fa".



MOMENTO CHIAVE - "Momento decisivo perché intanto è la seconda trasferta consecutiva. Siamo in un buon momento dal punto di vista fisico. Però prima pensiamo al Cagliari, poi al Palermo. Champions lontana"



DANI ALVES - "Ha fatto una buona partita, è stato un buon rientro. Giocatore importante, per noi deve essere un valore aggiunto".



BARZAGLI - "Spero di averlo già per venerdì contro il Palermo".



BUFFON/NETO - "A Cagliari gioca Buffon, contro il Palermo vedremo. Neto sta bene, è un grande portiere, potremmo decidere di far riposare Buffon come già capitato".



ELKANN - "Non commento il pensiero di altre persone, commento solo i miei pensieri. A una settimana da quella partita, continuare a parlarne sarebbe da sciocchi. Ripeto che è stata una partita di grande livello, chi l'ha vista si è sicuramente divertito, bella serata di sport e ribadisco: fortunatamente per noi l'Inter è partita male, ma devono vedere futuro roseo perché hanno una grande squadra".