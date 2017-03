Domani sarà tempo di Sampdoria-Juve, prima della sosta e del tour de force finale. Ma ieri è stato tempo di sorteggio, con l'urna di Nyon che ha regalato il Barcellona per i quarti di finale di Champions. Tra campionato e Champions, ecco la conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Questi i temi principali affrontati dal tecnico.



BARCELLONA - "Sarà una grande sfida. Dico 'sarà' perché mancano ancora tanti giorni, parlarne ora non ha senso. Dobbiamo pensare prima a Sampdoria, Napoli e Chievo. Sfida di fascino, ce la giocheremo. Però la partita più importante e difficile sarà domani, giocare col Barcellona a livello di motivazione è più facile per tutti. Ma giocare col Barcellona non deve essere un evento straordinario, ma la normalità: per me non è una cosa straordinaria, essere tra le prime otto in pianta stabile è obiettivo da raggiungere"



SAMPDORIA - "La Samp arriva da cinque vittorie e due pareggi, noi dobbiamo fare partita seria: passa grande percentuale del campionato. Se non ci mettiamo alla pari loro, diventa un casino. Rispetto alla partita con l'Udinese è squadra diversa, meno fisica e più tecnica. La lezione rimane sempre quella del genoa".



CHIELLINI - "Non gioca dal primo minuto, è a disposizione ma non è al meglio e infatti non va neanche in Nazionale".



BALLOTTAGGIO - "Bonucci o Rugani con Barzagli"



OBIETTIVI - "Dobbiamo ancora vincere il campionato, ci mancano ancora molte vittorie. Non affrontare tutte le partite con serietà e responsabilità potrebbe portarci la Roma a 5 punti. Serve calma, non abbiamo nemmeno la certezza del secondo posto. Le possibilità vanno prese quando ce n'è l'occasione. Ci servono ancora otto vittorie per la matematica, la Roma anche giovedì ha fatto buona partita e può vincere sempre".



RIPOSO - "Dato tre giorni di riposo a tutta la squadra dopo la Samp".



DANI ALVES - "Prima del Barcellona ci sono tante altre partite, si terrà calmo così..."



HIGUAIN - "Non è stanco, è un momento dove può capire di restare a secco per qualche partita. Ma non mi preoccupa affatto".



MARCHISIO - "Al più presto si vedrà il vero Marchisio, sta bene e prosegue il percorso normale. Non è convocato in Nazionale, ma è a nostra disposizione e con noi ci sarà".