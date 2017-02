Prima di gettarsi sulla Champions, c'è un Palermo da non sottovalutare per proseguire la corsa verso il sesto Scudetto consecutivo. Infortuni e squalifiche imporranno qualche cambiamento anche al di là del normale turnover, così Max Allegri presenta la sfida di domani sera allo Juventus Stadium con i rosanero. Questi i temi principali della conferenza stampa della vigilia.



PENSIERI - "Il pensiero di Porto è da tenere lontano per forza, i campionati passano dalla vittoria di queste partite. Tra l'altro il Palermo da quando è arrivato Lopez è squadra ordinata che non concede spazi. Soprattutto sappiamo di non poter scherzare, mancano 14 giornate e ogni errore si paga caro"



PJANIC - "Pjanic sta bene. Di solito al mattino mi chiama il dottore per dirmi cosa c'è che non va, oggi non è arrivata quindi o è morto il dottore... (ride, ndr)".



DIFESA - "Chiellini e Barzagli stanno recuperando, entro domenica sapremo se saranno a disposizione mercoledì. Bonucci sta bene ed è pronto a toccare le 300 presenze con la Juve, ormai è un pilastro pur avendo ampi margini di miglioramento. Rugani sta crescendo, Benatia è tornato bene dalla Coppa d'Africa".



STURARO - "Dipende dall'assetto tattico, può giocare ma molto dipende se giocheremo a n attacco".



CHAMPIONS - "Partite belle e spettacolari, da seguire sempre perché si può sempre imparare qualcosa. Il Psg è una grande squadra, non credevo potesse battere il Barcellona con questo risultato ma aveva sicuramente la possibilità di batterla. Buona partita del Napoli contro un Real Madrid con tantissimi giocatori di alto livello tecnico, basta vedere cos'ha fatto Modric. Noi dobbiamo essere all'altezza di Real, Bayern, Psg, Barcellona...soprattutto a livello mentale. La Juventus deve migliorare, questo è un momento in cui dobbiamo spingere molto per aumentare la qualità e il ritmo del gioco, è l'unica strada che ci può portare in avanti in Europa".



PRESIDENTI - "Non ho mai polemizzato su quello che può dire o non dire un presidente. Posso dire che Sarri merita i complimenti per quanto fatto fin qui e anche ieri sera, poi bisogna guardare la realtà delle cose e ieri il Napoli ha perso contro il Real Madrid. Era la loro prima esperienza a livello internazionale".



BUFFON / NETO - "Buffon gioca col Palermo. Col Porto non gioca (scherza, ndr)".



LOPEZ - "Non ha avuto solo me a Cagliari, c'è stato anche Giampaolo che è un altro allenatore che sta facendo bene dopo essersi un po' perso ed insegna molto. Lopez è uno che aveva e ha le qualità per fare l'allenatore, chiedeva tanto sulla gestione tecnica, tattica e dello spogliatoio. Con lui il Palermo ha fatto bene".



PORTO - "Ha grande tecnica, velocità e esperienza internazionale. Come giocheremo? Pensiamo prima al Palermo, che ci son già troppe distrazioni".



SENZA MANDZUKIC - "O giochiamo a tre in mezzo o al suo posto giocherà uno tra Pjaca e Sturaro"



PJACA - "Può giocare ma è ora che cominci a pedalare. Il momento in cui cambiare marcia è questo, perché può entrare e fare la differenza".



DYBALA - "Le scuse? E' un ragazzo intelligente".



MARCHISIO - "Buona partita a Cagliari, ci ha fatto sbloccare il match con l'assist a Higuain. Ottime condizioni per lui almeno tra un mese, serve tempo e lo sa".



KHEDIRA - "Intelligente, dà tempi, sa da sè quali ritmi tenere all'interno della partita. Valutiamo, giocare ogni dieci giorni non è sempre semplice e a volte il troppo riposo è un problema".



DANI ALVES - "Più che un test, quella col Palermo sarà una partita che lo porterà avanti con la condizione. E' un campione, ma Lichtsteiner sta facendo bene".



DA PALERMO AL PALERMO - "Non so a che punto si sia in percentuale di crescita, di sicuro questo sistema ci regala più ampiezza e sfrutta al meglio le caratteristiche dei giocatori. All'andata non fu una bella partita, ma fu importante portarla a casa"



MEDIA PUNTI - "Son contento, ma avere la media punti più alta dopo 100 panchine alla Juve senza vittorie finali lascerà il tempo che trovata. Puntiamo al sesto Scudetto da leggenda e cerchiamo di andare in fondo alla Champions".