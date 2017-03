A pochi minuti da Roma-Napoli, a 24 ore da Udinese-Juve, arriva la conferenza stampa di Max Allegri. La stagione entra nel vivo e quesi tre punti possono diventare anche decisivi nella corsa al sesto Scudetto di fila. Questi i passaggi principali della conferenza del tecnico bianconero.



FORMAZIONE - "Giocheremo con la miglior formazione possibile, ci saranno un po' di rientri. Davanti giocheranno gli stessi, poi vedremo il resto della squadra".



CRESCITA - "Siamo a buon punto. A livello di numeri abbiam fatto un buon cammino, ma come in tutti gli anni si decide tutto da marzo non da novembre. Per noi quella con l'Udinese è la partita forse più complicata delle quattro che ci separano dalla sosta. Decide molto, ci può dare slancio per il futuro".



HIGUAIN - "Domani gioca. La prossima non lo so"



FOFANA - "Ha discrete qualità, poi i giocatori vanno allenati per capire che qualità abbiano".



MARCHISIO - "Sta bene, domani dovrò decidere se farlo partite o meno dal primo minuto.



CAOS NAPOLI - "A me non dà fastidio niente, quello che mi fa ridere è che si parla sempre degli episodi a favore non di quelli contro. Una partita non può dipendere da un episodio, poi a fine stagione si equivalgono sempre".



FUTURO - "In questo momento importante della stagione, penso che parlare di cosa farò io interessi a pochi. Ai tifosi e alla società interessa di arrivare in fondo alla fine della stagione, poi come l'anno scorso quando ci incontreremo decideremo. Ho un contratto fino al 2018, sto bene alla Juve. In questo momento di quello che farò io, non deve interessare a nessuno. Ma è giusto così. Momento importante, che va vissuto senza pensare troppo a cosa farò io l'anno prossimo. Nessuno dai tempi di Lippi nessuno è durato più di tre anni? A me piace andare contro tendenza, ma ora il mio futuro non interessa a nessuno, non deve interessare a nessuno".



QUOTA SCUDETTO - "Ad oggi, servono 96 punti perché la Roma può arrivare a 95. Quindi mancano tante vittorie e non bisogna pensare ad altro".



MODULO - "Sono i giocatori che vanno avanti al modulo, bisogna sempre adattarsi alle loro caratteristiche. Alla fine la differenza lo fa sempre l'atteggiamento".



BENATIA - "Non è che se torna a Udine possa avere un'occasione, ma domani il dubbio è tra lui e Chiellini. Ora giochiamo con i due centrali, purtroppo giocando così devono stare fuori in tre".



PAREGGIO - "E' un caso che non si pareggi mai. Nell'arco della stagione ci sono tanti momenti diversi, alla fine tutto si equilibra. Sarebbe bello non pareggiare mai, però non è semplice".



MOTIVAZIONI - "Come faccio a pensare a quelle dell'anno prossimo quando non abbiamo ancora pianificato la stagione? Pensiamo alle motivazioni attuali".