Ultimo atto di un 2016 importante, primo trofeo in palio per una Juve che non vuole lasciare nemmeno le briciole alle rivali. E' come al solito sereno e determinato Max Allegri nel presentare questo Juventus-Milan, la Supercoppa è un obiettivo concreto. Questi temi principali toccati dal tecnico bianconero nella conferenza stampa della vigilia.



LICHTSTEINER - "Passato una settimana con lui e Pjanic che lavoravano con piccoli acciacchi, sono migliorati e domani deciderò anche in vista dei possibili 120 minuti"



SUPERCOPPA - "Stiamo bene, sappiamo dell'importanza della partita. Il ritardo di un giorno ha forse deresponsabilizzato il Milan, che sarà anche più arrabbiato. Noi arriviamo da un bel periodo, non dobbiamo essere presuntuosi perché è il primo trofeo della stagione. Gli obiettivi che ci eravamo prefissi in questa parte di stagione li abbiamo raggiunti, ora manca l'ultimo. Serve partita giusta, non c'è rivincita. I valori in una finale si azzerano, la storia lo insegna. Col Milan sempre partite equilibrate"



MILAN - "In campionato puniti da un episodio. Ci sarà molto equilibrio, serve attenzione, serve rispetto, serve umiltà. Partite facili non ce ne sono, ogni volta l'unica partita che conta è la prossima. Non siamo affatto avvantaggiati dall'essere arrivati un giorno prima, siamo concentrati per preparare una partita che chiude l'anno ed è sempre difficile.".



PRONOSTICI - "Il Milan è deresponsabilizzato perché tutti dicono che la Juve è favorita. Serve partita giusta, tosta, da grande squadra".



DYBALA E IL TRIDENTE - "Devo decidere se far giocare Dybala o meno, due o tre degli attaccanti posssono giocare. Ma può giocare anche Cuadrado".



DOHA STREGATA - "Voglio anche io vendicare quella finale persa col Napoli, persa perché siamo stati distratti nei minuti finali dei supplementari e ci deve fare da lezione".



MONTELLA - "Fa giocare molto bene la squadra, sta portando il Milan ad ottenere risultati che nessuno poteva pensare, lanciando tanti giovani importanti. Abbiamo tanti vecchi, ma con incoscienza e spensieratezza che ci fa restare giovani".