Prima il Milan, poi il Porto. Un passo alla volta la stagione della Juve entra sempre più nel vivo, in un momento dove non mancano di certo i temi per renderla incandescente soprattutto fuori dal campo. Contesto dal quale la Juve in quanto squadra deve tenere distante, concentrandosi solo ed esclusivamente su quello che riguarda gli obiettivi da raggiungere: Scudetto, Champions, Coppa Italia. Per il resto c'è tempo. Questi i temi principali toccati da Max Allegri nella tradizionale conferenza stampa pre-gara.



MARCHISIO O PJACA - "Non ho ancora deciso se giocare con Pjaca o portarlo in panchina, se giocare con un centrocampista in più: dovrò valutare oggi, dopo l'ultimo allenamento avrò le idee più chiare. Pjaca a sinistra? Gli piace di più per rientrare sul destro, ma è importante dare il massimo sempre al di là della posizione da cui si parte".



LEZIONE BARCELLONA - "Una bella serata di calcio, che rimarrà negli annali. Rimonta importante, non era semplice, gara di grande intensità anche se non di grande tecnica rispetto a quanto il Barcellona aveva dimostrato a tutto il mondo. Il calcio è bello per questo, è strano. Questo ci serva da lezione, in Champions e in campionato. Ora incontrarlo non sarà mai piacevole, non è che perderà sempre 4-0. Se avessi perso una partita col Psg non saprei cosa avrei detto, spero non mi capiti mai"



MILAN - "Juve-Milan è sempre Juve-Milan, partita molto difficile. Servirà una prova di grande intensità. Non so se aspettarmi sorprese, senza Bonaventura magari non cambia l'assetto ma cambiano gli interpreti e di conseguenza il gioco. I precedenti? A San Siro partita strana, non meritavamo la sconfitta. A Doha abbiamo subito troppo, sprecando troppe occasioni. Per portare a caso il risultato bisogna fare una partita seria".



UDINESE - "Non va bene, perché abbiamo giocato male anche se mi aspettava una brutta partita perché è difficile giocare contro l'Udinese. Ma il pareggio ce lo portiamo a casa, serve per la classifica".



DIFESA - "Chiellini non gioca sicuramente. Giocherà Bonucci e poi uno tra Benatia, Barzagli e Rugani con Benatia in vantaggio leggermente".



POLEMICHE - "In Italia le polemiche si fanno facilmente e vengono trascinate troppo a lungo. Per me domenica sarebbe stato facile fare polemica, ma non avrebbe cambiato la brutta prestazione espressa. Le decisioni degli arbitri vanno accettate. De Laurentiis? L'importante è che siano due serate di sport. Poi nel calcio non si può sempre vincere e sempre perdere, serve viverla nel senso giusto".



CONDIZIONE - "Stanchi? Venivamo da dieci vittorie consecutive in un periodo molto intenso, la squadra ha sempre risposto bene. Una partita dove si gioca meno bene, dove sembra essere stanchi ma non era così, ci può stare. Le brutte partite sono le più importanti per vincere i campionati. Non ci siamo riusciti, ma il pareggio è stato importante".



CLOSING - "Non penso niente. Vedo e leggo, perché non so niente. Il Milan è ancora società forte, con Berlusconi e Galliani. Preferivo non averli contro domani".



DANI ALVES ALA - "E' un'opzione. Ce ne sono diverse, una è questa. Una è Pjaca. Una è un centrocampista in più. Non ho mai cambiato? Anche fino a Firenze non avevo mai cambiato".



KEAN - "E' con noi a disposizione, sta lavorando e sta crescendo. Se ce ne fosse bisogno, potrei anche gettarlo dentro".