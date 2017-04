Serve la remuntada delle remuntade questa volta al Barcellona. In conferenza stampa si presenta così il capitano Andres Iniesta a suonare la carica in vista della partita del Camp Nou con la Juve di domani sera, per motivare un ambiente che sembra crederci meno di quanto non ci creda realmente la squadra blaugrana.



IL PIANO - "Ci sono molte somiglianze con la partia dell'andata. Dobbiamo fare gol, non dobbiamo concedere occasioni agli altri. Questo è l'atteggiamento con cui scendere in campo. Cercheremo di segnare subito e poi vedremo come si evolverà la partita. Servirà pazienza. Non ci sono altre possibiltà, non bisogna innervosirsi se i gol non arrivano subito"



STATO DI FORMA - "Mi sento sempre pronto, per giocare sempre di più. Ne abbiamo parlato con l'allenatore, non sono io a dover decidere quanto devo giocare. E' stata una stagione un po' diversa per tanti fattori, ma ora pensiamo solo alla partita di domani".



RISULTATO - "Risultato pessimo per noi, non abbiamo fatto cose a dovere. Ora rimontare è difficilissimo, soprattutto guardando alla squadra che abbiamo davanti. Abbiamo giocatori che rendono possibile la rimonta, o almeno provarci. Serve la partita perfetta".



FUTURO - "A fine stagione valuteremo. La mia speranza non cambia rispetto al passato, ma ora non è il momento per parlarne"



REMUNTADA - "Rispetto al Psg ci sono aspetti simili ma anche diversi. Ci sono dati e statistiche che possono servire a capire, la Juve ha preso due gol in tutta la Champions. Ma per noi le cose non cambiano, vedo il Barcellona forte a sufficienza per ribaltare il risultato. Non so se può influire l'esperienza avuta col Psg"



DANI ALVES - "Rimane uno dei migliori acquisti stranieri che ha mai fatto il Barcellona per tutto quello che ha dato alla nostra squadra. A un certo punto ha preso un'altra strada, le cose in Italia gli vanno molto bene. Noi siamo al 200% in tutti gli aspetti anche senza di lui. Non è che non lo voglia più qui, ma io non lo cambierei con nessun compagno".



ANDATA - "Abbiamo giocato molto male a Torino. A volte succede. Cerchiamo di capovolgere la situazione, è complicato. Ma come dicevo all'inizio, se possiamo far salire dubbi nella Juve e avere energia per attaccare tutta la partita, potremo farcela. E' difficile, ma abbiamo il potenziale".



TIFOSI - "Non credo ci sia sfiducia nei nostri confronti. Quando c'è una sconfitta o una situazione problematica come quella vissuta a Torino, ovvio che provochi dubbi. Ma sono certo che l'ambiente e l'atmosfera sarà quella di sempre. Il pubblico sarà con la squadra. Importante che la squadra dia motivo di crederci creando energia positiva contagiosa".



LUIS ENRIQUE - "Sono d'accordo quando il mister dice che non aveva sbagliato nulla, colpa nostra che non abbiamo fatto le cose come dovevano essere fatte. Nel secondo tempo abbiamo aggiustato un po' la situazione, un gol lo avremmo anche meritato. Questa situazione non va ripetuta domani, dovremo evitare di commettere gli stessi errori".



IL GOL DI MESSI - "Decennale dal gol al Getafe, difficile dire se sia il gol più bello. Ne ha segnati talmente tanti e tanti ne segnerà ancora".



JUVE - "Non saprei cosa aspettarmi dalla Juve, se partita d'attesa o d'attacco. Hanno entrambe le possibilità, possono giocare in contropiede come cercare subito il gol. Il 3-0 è risultato buono per loro. Il risultato per noi è pessimo, noi possiamo solo attaccare per fare gol e insinuare dubbi nella loro testa. Domina in Italia da anni, ha grandi giocatori: è un avversario complicato, dovremo essere noi a farli rendere meno del loro valore".



ALTI E BASSI - "Vero, una cosa che non riusciamo ad avere quest'anno è ottenere regolarità nel tempo. Questo ci ha portato alla situazione attuale, non dobbiamo farci ingannare da questa situazione. Forse questo però deve renderci più pericolosi, come contro il Psg, perché possiamo ottenere qualunque risultato nella singola partita".