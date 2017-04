Dopo il tonfo di Malaga, ecco la Juve a riportare il Barcellona nel suo habitat ideale: la Champions League. Questa la conferenza stampa di Luis Enrique, alla vigilia della partita fin qui più importante della stagione, iniziata con oltre mezz'ora di ritardo. Ecco i temi principali selezionati da Calciomercato.com



JUVENTUS - "I numeri della Juventus sono importantissimi, club con una grande storia. Ma noi dobbiamo pensare solo a noi stessi, sappiamo quanto sarà difficile fare risultato su questo campo. Rispetto a Berlino la Juve è simile, con giocatori che non ci sono più ma con nuovi acquisti di grandissimo livello. Non saprei quale sia la Juve più forte, se quella di oggi o quella del 2015. La Juve è forte sempre: può difendere, tenere palla, attaccare, dominare ogni fase. Ma noi faremo la nostra partita fin dall'inizio".



REAZIONE - "La sconfitta di Malaga non ci carica di più. A questo livello i giocatori sono sempre preparati ad approcciare questi appuntamenti. La squadra anzi ha bisogno magari di calma e non di carica supplementare".



FAVORITA - "Siamo rimaste in otto in Champions, vincerà che giocherà meglio e chi sarà migliore nelle due aree".



VERO BARCA - "Si può dire di tutto. A Malaga abbiamo perso ma il risultato è ingiusto, siamo stati molto superiori e poi abbiamo pagato ogni minimo errore. Potevamo vincere ma non possiamo diventare pazzi se si perde una volta. Nè dobbiamo esaltarci dopo una vittoria.



ANDRE GOMES - "Può giocare. Io difendo i miei giocatori, questo è sport di squadra ed è patetico quello che sta capitando con alcuni giocatori. E' ingiusto parlare sempre di un giocatore per le sconfitte".



ITALIA - "Della mia esperienza in Italia ho ottimi ricordi, conservo tanti amici e l'opportunità vissuta qui".



BUSQUETS - "Busquets è per noi giocatore vitale, i numeri dimostrano la sua importanza. Siamo preparati per sostituirlo. Logico che i giocatori possano essere squalificati"



CLASICO - "Non mi interessa, penso alla Juve".



ARBITRI - "Non parlo mai degli arbitri".