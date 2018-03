Parole chiare e forse indicative sul futuro di Paul Pogba quelle del ct della Francia Didier Deschamps, che ha parlato in questi termini dal centro sportivo di Clairefontaine: "Il mio compito è ridare fiducia a Pogba? Ma non è un problema che riguarda soltanto lui. Può accadere ovunque che un giocatore non sia al meglio o affronti una situazione particolare con il proprio club. Adesso si parla di Paul, ma può capitare ad altri giocatori in tempi diversi, e io mi impegnerò come sempre per parlare con loro per capirli meglio, perché non conosco tutte le informazioni. Ma l’ho ribadito anche oggi: questa settimana con la nazionale francese è una parentesi, ciò che è successo lo scorso fine-settimana non è più all’ordine del giorno. Sinceramente non conosco i motivi per cui Pogba sta attraversando questo momento. Ma evidentemente è una situazione che non apprezza in relazione a tutto ciò che potrebbe offrire. Le ragioni possono essere molteplici. Non può essere felice per quello che sta passando con il suo club”.



Nelle ultime settimane si sono fatti sempre più insistenti i rumors sull'assenza di rapporti tra l'ex giocatore della Juventus e il suo allenatore José Mourinho, mentre nei giorni scorsi la stampa inglese ha rilanciato l'indiscrezione relativa a un Mino Raiola, il suo procuratore, intento a cercare una nuova squadra per la prossima stagione per Pogba.