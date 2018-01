Lotito non si candida. Sono scaduti a mezzanotte di domenica 14 le tempistiche per candidarsi al vertice della FIGC, Claudio Lotito non si è candidato, ha deciso di passare la mano.



CANDIDATURA LOTITO FIGC – Secondo ‘Tuttosport’, Lotito avrebbe passato la domenica a cercare di convincere altre squadre a sostenere la sua candidatura. Per fare avanti il suo nome avrebbe dovuto avere almeno 11 firme di club di serie A o 13 di serie B. Una giornata intensa a contare i voti: il presidente ha dichiarato più volte di averne 12 della massima serie. Qualche firma gli è venuta a mancare: ne avrebbe avute 10, in una giornata convulsa, frenetica, tesa Lotito ha cercato di convincere altri presidenti ad appoggiarlo. Una domenica di passione che non ha portato i voti sperati: rimangono i nomi definitivi di Gravina, Sibilia e Tommasi. E Lotito non c'è: niente scalata alla FIGC, niente politica del calcio, rimane aperta, apertissima la strada dell'altra politica, quella dei partiti e delle prossime elezioni...