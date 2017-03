Lucia Rubio, playmate argentina, ex di Mauricio Isla, parla di Paulo Dybala, attaccante della Juventus, fidanzato con Antonella Cavalleri: "Ho parlato con Dybala tramite WhatsApp, mi ha contattata semplicemente per sapere come stavo e basta – ha ammesso candidamente la Rubio (foto Instagram) nel corso di una intervista – . Non mi ha sorpreso il fatto che mi ha abbia contattata in sé, in fondo voleva solo sapere come stavo… Lui però è fidanzato ed io non sto cercando un uomo fidanzato o sposato: è un bravo ragazzo, lo conosco da quando eravamo entrambi ragazzini a Cordoba, ma gli rispondo solo da amica".