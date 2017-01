Non si placa la bufera intorno alla Fifa. Nonostante l'addio di Sepp Blatter e l'elezione a presidente di Gianni Infantino, le decisioni del massimo organo mondiale del calcio continuano a far discutere. Dopo la scelta di allargare il Mondiale a 48 squadre dal 2026, ora a scatenare polemiche è la decisione di "cancellare" tutte le squadre vincitrici della Coppa Intercontinentale prima del 2000.



TUTTO CANCELLATO - A rivelare la clamorosa svolta è stato il giornale brasiliano Estado do Brasil, che ha interpellato la Fifa sulla questione e si è sentito rispondere che sono considerati club campioni del mondo solo quelli che hanno vinto le edizioni disputate proprio dal 2000 in poi. Da quando, cioè, è la Fifa stessa a organizzare questi eventi. I gol di van Basten, la magia di Del Piero a Tokyo contro il River Plate, tutto cancellato: il Milan perderebbe infatti i titoli vinti nel 1969, nel 1989 e nel 1990, l'Inter quelli del 1964 e del 1965 e la Juventus quelli del 1985 e del 1996.