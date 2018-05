La Fiorentina sta aspettando che il padre-agente Enrico faccia sapere cosa intende fare per il futuro, scrive Il Corriere dello Sport in merito a Federico Chiesa. Continuare insieme per almeno un altro anno potrebbe essere una soluzione, così come cercare subito il salto in una grande squadra. Napoli e Juventus seguono Federico che adesso ha una valutazione superiore ai 50 milioni.