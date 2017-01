La Fiorentina ha comunicato con una nota ufficiale sul proprio sito di aver trovato l'accordo per il rinnovo di Federico Chiesa: ''ACF Fiorentina comunica che il calciatore Federico Chiesa ha rinnovato il contratto che lo lega alla Società gigliata fino al 30 giugno 2021. Federico Chiesa, che esordì in Serie A con la maglia viola il 20 agosto del 2016, nella prima giornata di Campionato contro la Juventus, si lega alla Fiorentina esattamente alla viglia della partita contro i bianconeri. Una bella soddisfazione per Federico''.



UN GIRONE DOPO - Il rinnovo per il classe '97 arriva esattamente dopo un girone dal suo debutto, avvenuto proprio in occasione del match contro la Juventus, come sottolineato dalla società viola; da allora Chiesa ha collezionato 9 presenze ed un assist in Serie A e 4 in Europa League condite da un gol. La Fiorentina blinda così uno dei giovani più promettenti del panorama italiano confermando di credere nel proprio settore giovanile.