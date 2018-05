Pacato ma all’occorrenza duro nelle dichiarazioni, Stefano Pioli ha saputo entrare in sintonia con uno spogliatoio pieno di giovani che in lui hanno visto quasi un padre nel momento del dolore per la perdita di Astori. E poi il campo dove Pioli cambia molto più spesso di quanto sembri: ieri ad esempio l’aveva studiata benissimo, con Benassi e Chiesa larghi a tenere bloccati i terzini, con Biraghi a buttarsi negli spazi e i lanci ad imbeccare Simeone alle spalle della difesa. Non sempre le ciambelle gli riescono col buco, ma la crescita della squadra (e dei singoli) è evidente ed è frutto del suo lavoro quotidiano. In un calcio dove spiccano presunti santoni e 'Special One' (che magari lasciano andare Salah a cuor leggero), la Fiorentina ha trovato un bravissimo 'Normal One' su cui costruire basi solide per il futuro. Lo scrive ViolaNews.com.