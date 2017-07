è una delle più gettonate mete turistiche. Un patrimonio artistico ricchissimo, le grandi firme, la bellezza dei luoghi vicini, il buon vino, la “fiorentina”…Il clima fiorentino, però, è uno dei peggiori d’Italia e spesso rivaleggia con Bolzano, Bologna e Torino: freddo, spesso umido, in inverno, caldo afoso in estate.Ma ai, inteso come appassionati di calcio, quest’estate sembra addirittura mancare il respiro e l’annuncio choc del patronha lasciato attoniti anche i più convinti assertori del “progetto”.Più volte, negli scorsi anni, abbiamo sostenuto come la volontà di disimpegno fosse palese. Dopo la conclusione dell’erae il disgraziato biennioè venuto il biennio montelliano e poi quello in salsa, tutti segnati dallo stesso canovaccio, con la sensazione che i proprietari fossero pronti a disfarsi di chi iniziasse a rubar loro la ribalta..Ma, al di là dell’insoddisfazione dei tifosi, anche gli azionisti di Tod’s hanno di che lamentarsi.Nello stesso periodo nel quale sono stati proprietari della, gli imprenditori marchigiani hanno visto la capitalizzazione della propria azienda in borsa salire dai, salvo ritornare ai valori iniziali nelle ultime settimane, con un capitombolo pesantissimo che aanni vuol dire oltre. Nello stesso tempo, brand paragonabili quali, per non parlare delle grandi maison francesi come, hanno realizzato performance ben più interessanti.Stretti fra una presenza eccessiva in mercati a scarso tasso di crescita (Italia in testa) e scarsa diversificazione di prodotto (di fatto fanno scarpe e poco altro),, perdere smalto i marchi,, e non hanno intrapreso azioni decise per invertire il trend. I tentativi di planare su altri settori con investimenti finanziari stanno segnando il passo: è di queste ore il disimpegno di IntesaSanPaolo da NTV (Italotreno) dove la famiglia, insieme ai Cordero di Monteemolo, ha investito molto.. E il fatto che si siano sempre ostinati a dire che avrebbero gestitoLe iniziative di facciata, anche benemerite, messe in atto per riacquisire visibilità e smalto,Ma la gente, i tifosi, gli azionisti, in una parola quelli che per i Della Valle sono i “clienti”, pare si siano stancati... e questo non è un bene, specie per chi vende prodotti che possono essere acquistati a certi livelli di prezzo solo se si ha la sensazione di comprare un’emozione, un simbolo, un’identità e non solo una scarpa o il biglietto di uno spettacolo sportivo o di una pay tv, peraltro ricorrente e di livello non eccelso!Se poi si ha qualcosa del quale tutti sanno che vuoi disfarti, e lo metti apertamente in vendita, specie di questi tempi, il rischio è di non riuscire a svendere…Riderà bene chi ride ultimo, dice il proverbio. Certo che molti adesso, se non rideranno, in cuor loro sogghigneranno,Il rischio reale è che saranno invece in molti a piangere,in testa, ritrovatosi in una sorta di moderno girone dantesco quando pensava di essere in paradiso, e con lui alcuni giocatori, molti tifosi, e tutto l’indotto che ruota intorno allaDi cavalieri bianchi non se ne vedono, neppure in lontananza. E neanche di gialli, ultimamente più di moda.E allora perché mai i DV avrebbero dovuto esporsi così palesemente?!?La risposta alla fine potrebbe essere una sola: finisce per ITA’, ma invece di iniziare per OPPORTUN comincia con NECESS.