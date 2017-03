Il no al Tianjin Quanjian e la correttezza dimostrata nei confronti della Fiorentina hanno fatto guadagnare a Nikola Kalinic la stima da parte della società viola e il diritto di scegliere cosa fare del proprio futuro.A scriverlo è il Corriere dello Sport-Stadio.



Kalinic potrebbe anche lasciare dunque la Fiorentina in estate anche in cambio di una cifra adeguata al suo valore, ma inferiore alla clausola rescissoria di 50 milioni di euro.



Nel frattempo vengono passate ai raggi X le possibili alternative che il Corriere indica in Muriel della Sampdoria, Petagna dell’Atalanta, Pavoletti del Napoli e c’è anche l’opzione Nestorovski del Palermo.