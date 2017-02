Va avanti ormai da tanti mesi il duello dialettico tra Ramy Abbas, discusso agente di Mohamed Salah, e l'ambiente viola: il procuratore colombiano se la rifà spesso con la società viola e in particolar modo dopo i k.o. contro il suo assistito. Come quello pesante di ieri sera, che ha prodotto questa sua reazione, via Twitter: "A proposito del risultato di ieri, non pensate che io diventi improvvisamente politicamente corretto, o gentile dopo una vittoria. Non lo sono".