Un insolito comunicato stampa della Fiorentina prende le difese di tre giocatori viola, criticati dalla stampa e protagonisti negli ultimi giorni di mercato di possibili uscite (Sebastian Cristoforo e Maxi Olivera) e di un prestito (Carlos Sanchez, trasferitosi all'Espanyol).



"La società viola - si legge nella nota - pur rispettando il diritto di critica di giornalisti e opinionisti, intende tutelare la professionalità e la rispettabilità dei propri calciatori, spesso, ingiustamente, considerati mediaticamente delle semplici comparse o addirittura dei calciatori inutili, giocatori senza un curriculum all’altezza della Fiorentina". Per Olivera e Cristofaro vengono citate le statistiche di impiego e la percentuale di risultati positivi conquistati con loro in campo. Ad esempio, nello specifico: delle 30 gare disputate da Olivera, la Fiorentina ne ha perse solo sette.



"L’importanza di un calciatore si misura sì nel talento - è la conclusione del messaggio - ma anche nell’impegno, nella professionalità e nei giusti comportamenti all’interno di un gruppo, e, sicuramente, non soltanto nel valore economico e negli stipendi. Riconosciamo il diritto e la libertà di critica, ma altresì riteniamo doveroso chiedere il rispetto per professionisti che hanno contribuito, contribuiscono e contribuiranno affinché la Fiorentina ottenga risultati importanti".