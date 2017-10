Arriva dalla scuderia del potente procuratore Jorge Mendes e questo basterebbe per certificare come sia un talento da tenere sott’occhio: il profilo di cui stiamo parlato è Gil Dias, giocatore su cui l'edizione odierna de La Nazione ha incentrato un approfondimento. La Fiorentina e Pantaleo Corvino ci credono, a tal punto da aver accettato un prestito biennale con riscatto a 20 milioni di euro. Cifra importante come l’interrogativo: varrà tutti questi soldi alla fine delle due stagioni? Come detto, il direttore generale dell’area tecnica giura sulle sue capacità. Pare essere un predestinato e con la non trascurabile qualità di lavorare con applicazione. Stefano Pioli potrebbe essere il maestro giusto per farlo crescere e diventare letale sulla corsia, più concreto di quel Cristian Tello che i viola non hanno riscattato in estate.