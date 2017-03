Quella del terzino destro è una lacuna che la Fiorentina si trascina ormai da tantissimo tempo e che tutt'oggi non è stata colmata. Più volte il direttore generale Pantaleo Corvino ha detto che sul mercato non c'erano occasioni e giocatori interessanti da prelevare in quel preciso ruolo. Se anche così fosse il club viola può fin da adesso cominciare a programmare il futuro cominciando almeno a riesaminare le pedine che ha al momento sottomano per non lasciare di nuovo vuoto quello spazio. L'elenco in questione non è certo ridotto, anzi; partiamo con Cristiano Piccini, difensore classe '92 di fascia destra nato guarda caso sulle rive dell'Arno e che dopo una trafila nelle giovanili e nella Primavera della Fiorentina, con la quale ha vinto anche la Coppa Italia, ha provato varie esperienze nelle serie minori per poi accasarsi nel 2015 al Betis Siviglia disputando prove tutto sommato convincenti a parte i vari infortuni. Con gli spagnoli il giocatore ha firmato un contratto quadriennale, ma la Fiorentina si riserva un diritto di riacquisto a 2.5 milioni entro un anno e 3 milioni al termine del secondo, e da esercitare quindi entro e non oltre il prossimo giugno. Lo stesso Piccini ha espresso in una recente intervista di non essere molto fiducioso in un suo ritorno a Firenze: "La società ha scelto di non puntare su di me non vedo perché dovrebbe farlo in futuro. Sulla Fiorentina personalmente ci ho messo una pietra sopra; poi se un giorno dovesse capitare l’occasione di tornare, ci penserò”. Staremo quindi a vedere se veramente in estate le due strade si separeranno oppure no. L'altra risorsa sulla quale i gigliati possono contare per il futuro in quel ruolo si chiama Lorenzo Venuti, anno '95, anche lui cresciuto nelle giovanili del club di Via Manfredo Fanti e attualmente in prestito dalla Fiorentina al Benevento in Serie B, con il quale sta disputando una più che discreta stagione. "Io sono contento di essere ancora un giocatore di proprietà della Fiorentina e come ho sempre ripetuto il mio obiettivo rimane quello di tornare a vestire la maglia viola", ha recentemente dichiarato il ragazzo di Montevarchi, lasciando quindi aperto da parte sua più di uno spiraglio per un ritorno con la casacca gigliata. Di tre anni più giovane e di ruolo identico c'è Giuseppe Scalera, arrivato nel mercato di gennaio dal Bari e impiegato subito nella Primavera viola di mister Federico Guidi nella quale fino ad adesso tanta corsa e qualità impressionando ancora di più gli addetti ai lavori. Il giocatore ha fatto bene anche nel girone eliminatorio del Torneo di Viareggio, per poi riottenere la convocazione nella Nazionale Azzurra Under 19. Infine c'è l'olandese Kevin Diks, pagato quasi 3 milioni la scorsa estate dalla Fiorentina dal Vitesse, squadra nella quale è stato rimandato in prestito dai viola a giocare da gennaio fino a giugno per farsi trovare così ancora più pronto per la prossima stagione di Serie A. Insomma, i terzini destri alla Fiorentina non mancherebbero di certo nel futuro, ed è anche abbastanza impensabile che il prossimo anno vengano impiegati in quella posizione giocatori non propriamente di ruolo come Tomovic e Sanchez. Inoltre qualcosa dal mercato estivo dovrebbe pur arrivare, tenendo conto che Davide Zappacosta del Torino e Francesco Zampano del Pescara continuano a piacere e non poco alla dirigenza viola.