Borja Valero non ci sarà contro il Napoli e a dirlo è stato Paulo Sousa in conferenza stampa. Lo spagnolo non si vede in campo da Qarabag-Fiorentina quando ha ricevuto un duro colpo al soleo. Dopo settimane di silenzio da parte della Fiorentina è arrivato finalmente un report medico per fare chiarezza e la società dichiara: 'Per quanto il quadro clinico sia migliorato, persiste una limitazione all’esecuzione dell’attività fisica massimale e pertanto Borja Valero non sarà disponibile per la gara di domani'.